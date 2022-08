Meer groen in de tuin, tegeltaxi GO haalt tegels gratis op

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Wilt u meer groen in de tuin? Dan blijven er vaak tegels over. Om het wat makkelijker te maken haalt de Tegeltaxi GO gratis de overgebleven tegels op. Inschrijven kan vanaf woensdag 31 augustus 2022.

NK Tegelwippen 2022

Zoveel mogelijk tegels ruilen voor meer groen om Nederland beter voor te bereiden op de verandering van het klimaat. Dat is het doel van het NK Tegelwippen 2022. Tijdens deze landelijke actie gooien inwoners en gemeenten heel Nederland ‘op de schop’. Goeree-Overflakkee doet dit jaar voor het eerst mee en wil inwoners met de Tegeltaxi GO helpen de tuinen te vergroenen.

Aanmelden Tegeltaxi

Kans maken op de gratis Tegeltaxi? Meld de gewipte tegels dan aan via https://nk-tegelwippen.nl/meedoen/. Stuur daarna een mail naar duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl. Meld hierin het aantal tegels, naam, adres en telefoonnummer. De gemeente maakt dan een afspraak om de tegels op te halen. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De actie is geldig van woensdag 31 augustus tot en met 31 oktober 2022.

Minder warm en meer biodiversiteit

Gemeenten in heel Nederland gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk tegels te wippen. Maar het kampioenschap NK Tegelwippen draait niet alleen om rivaliteit. Het heeft een hoger doel. Door tegels te vervangen door bloemperken, bomen, geveltuinen en gras, blijft het op hete dagen koeler en is er minder wateroverlast tijdens flinke regenbuien. Niet alleen wij profiteren hiervan. Ook maken we het leven van insecten en andere dieren een stuk aangenamer. Zo bereiden we ons land voor op de verandering van het klimaat.

Subsidie tuin vergroenen beschikbaar

De gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta helpen inwoners als zij hun tuin willen vergroenen of op een andere manier hun tuin klimaatbestendiger willen maken. Hiervoor kunnen inwoners subsidie aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-vergroening-tuin-klimaatadaptatie) en het waterschap (www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven).