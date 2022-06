Meeste sportvissers op Goeree-Overflakkee op de bon

Van 2014 tot en met 2021 werden in Zuid-Holland ruim 16.000 boetes uitgeschreven aan sportvissers. Nederlandse sportvissers liepen in 8 jaar tijd gemiddeld 9,3 boetes per 10.000 inwoners op, terwijl het in Zuid-Holland om 9,2 gaat. Dit en meer blijkt uit een analyse van beslist.nl, dat data van het CJIB rondom vissen onderzocht.

Vissers gingen in de provincie Limburg naar verhouding het vaakst op de bon. Daar lag het aantal boetes per 10.000 op 14,8 boetes. In Noord-Holland was het aantal boetes juist het laagst: slechts 4,3 per 10.000 inwoners.

Meeste boetes uitgedeeld op Goeree-Overflakkee

Om de lokale verschillen te vergelijken, is het aantal boetes ook afgezet tegen het aantal inwoners per gemeente. In de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee zijn de meeste mensen bekeurd: maar liefst 51 boetes per 10.000 inwoners.

Opvallend veel vissers gingen in Goeree-Overflakkee op de bon omdat ze de binnenvisserij uitoefenden zonder schriftelijke toestemming, wat niet is toegestaan. De top 5 Zuid-Hollandse gemeenten, bestaat uit:

Goeree-Overflakkee (51 boetes per 10.000)

Krimpenerwaard (41)

Hardinxveld-Giessendam (40)

Lansingerland (28)

Westvoorne (24)

Aantal boetes in 8 jaar gehalveerd

Het aantal boetes dat Nederlandse sportvissers kregen is de afgelopen 8 jaar bijna gehalveerd. Waar in 2014 nog ruim 3.100 keer een Nederlandse visser werd bekeurd, zijn er vorig jaar nog slechts 1.687 strafbare handelingen tijdens het vissen beboet. Alleen in 2020 werd de dalende trend tijdelijk doorbroken, want in het “lockdownjaar” werden maar liefst 2.516 boetes uitgedeeld.

Boetetarieven juist gestegen

In Nederland mag je alleen vissen met een vispas en in wateren waar sportvissen is toegestaan. Er zijn ruim twintig verschillende strafbare feiten voor vissen, waaronder regels rondom het voorhanden hebben van te veel hengels en verkeerd gebruik van aas.

Tussen 2014 en 2022 zijn de boetetarieven voor deze feiten gemiddeld met 8% gestegen. 6 op de 10 vissers ging op de bon voor het ‘vissen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende met één of twee hengels’: vissen zonder een geldige vergunning dus (ruim 10.000 vissers).

Meer informatie over deze analyse en aanvullende feiten over tijden, minimummaten en aasregels is te vinden op: https://www.beslist.nl/info/alles-over-vissen.html