Meiden van Stijl van start voor interieuradvies op Goeree-Overflakkee

De Meiden van Stijl vieren feestelijk de start van hun interieuradviesbureau op Goeree-Overflakkee. Vanaf 1 april 2021 is het officieel: na maanden van voorbereiden zijn de Meiden van Stijl dan echt van start gegaan. Of iemand nu kleine interieurvragen heeft of voor een compleet nieuwbouwproject staat, voor iedereen is er een passend advies.

Toenemende vraag naar interieuradvies

Door de coronacrisis en de avondklok zijn mensen veel in huis. “We merken dat het ongenoegen over de inrichting en daarmee de vraag naar interieuradvies toeneemt. Je komt mensen tegen die zich ineens heel erg storen aan de onrustige sfeer in huis, toe zijn aan een nieuwe bank, een fijne werkplek willen creëren of het geheel graag een opfrisbeurt geven”, aldus Suzan, medeoprichtster van de Meiden van Stijl.

De kracht van de Meiden van Stijl

Het mooie aan de Meiden van Stijl is dat het interieuradvies heel toegankelijk is. Het advies is namelijk volledig afgestemd op de stijl en het budget van de klant en men zit niet vast aan bepaalde winkels of dure meubels of verfsoorten. “Daarom is ons motto; woongeluk voor iedereen!”, aldus Meenakshi, medeoprichtster van de Meiden van Stijl.

Coronaproof

Dat interieuradvies ook op een heel veilige manier mogelijk is, laten Meenakshi en Suzan duidelijk zien in hun aanbod. Zo bieden ze verschillende adviespakketten waarbij het telefonische advies of het intakegesprek via beeldbellen plaatsvindt. Door een virtuele ronde door het huis te doen, kunnen ze toch de ruimtes zien en gelijktijdig advies geven of nadien een digitaal plan uitwerken.

Feestelijke openingsactie

Om de start van hun bedrijf te vieren, hebben de Meiden van Stijl een aantrekkelijke openingsactie. Ze komen 1 uur lang aan huis langs om alle interieurvragen te beantwoorden voor de speciale prijs van €30,- (normale prijs €59,-). Deze actie is geldig voor alle aanvragen in de maand april.

“Want hóe fijn is het, als de sfeer in huis weer klopt, alles een geheel vormt en de klant er weer helemaal blij mee is!”

www.meidenvanstijl.nl