Een meisje is zaterdagmorgen 1 september 2018 gewond geraakt nadat ze een trap van een paard had gekregen. Het ongeval gebeurde omstreeks 10:30 uur op de Kelderweg in Ouddorp.

Het slachtoffer zou de trap in haar maag hebben gekregen. Naast de ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.