Meisje te water geraakt in Middelharnis

Dinsdagavond 4 oktober 2022, een paar minuten na 21:00 uur, zijn hulpdiensten met spoed naar de Herman Heijermanssingel in Middelharnis gegaan. Daar was een meisje vanaf het wandelpad in het water terecht gekomen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de tiener al door een omstander uit het water gehaald, de hulpdiensten konden het slachtoffer gelijk behandelen.

Een opgeroepen traumahelikopter was niet meer nodig en kon boven de Heijermanssingel omdraaien en terugkeren naar de basis. Het meisje is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.