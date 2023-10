Melding openbare ruimte? Gebruik alleen Fixi!

Veel inwoners van Goeree-Overflakkee gebruiken vanaf juni 2023 Fixi om een melding te maken bij de gemeente. Via het Fixi-platform melden zij via de app of de website zaken in de openbare ruimte die niet in orde zijn. Denk aan een omvergereden verkeersbord, een kapotte lantaarnpaal, parkeeroverlast of vernieling.

De gemeente neemt vanaf nu alleen meldingen gemeld via meldingenplatform Fixi in behandeling. Meldingen vanuit andere apps of platforms, zoals de BuitenBeter-app, worden niet meer in behandeling genomen.

Fixi biedt meer service en gemak

De gemeente registreerde de afgelopen maanden handmatig alle meldingen van andere apps en platforms. Nu Fixi bekend is bij de inwoners stopt de gemeente daar mee. Fixi heeft vergeleken met andere platforms namelijk voordelen. Zo kunnen melders de status van hun melding zien. En of de melding al bij de gemeente bekend is. Meer service en efficiënter dus.

Maak gebruik van Fixi

Een melding doen kan via de smartphone of de computer. Inwoners kunnen de Fixi-app gratis downloaden in de App Store en Google Play Store. Online melden kan via www.fixi.nl/goeree-overflakkee. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/fixi. Een melding via de telefoon doorgeven blijft ook mogelijk via telefoonnummer 14 0187, optie 3.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws