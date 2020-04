Menselijke resten aangetroffen in visnet vissersschip

Vrijdag 24 april 2020 zijn rechercheurs van de Forensische Opsporing (FO) naar de haven van Stellendam gegaan voor een onderzoek. Ze hadden een melding gekregen van de schipper van het visserschip GO37 dat ze menselijke delen in hun vangst hadden.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om onderbenen, een stuk ruggengraat en een restant van een bovenbeen. Het lijkt erop dat de delen niet langer dan een jaar in het water hebben gelegen. Er zaten ook twee schoenen en een spijkerbroek met een riem in het vissersnet. In de schoenen zaten nog twee voeten met sokken.

De ‘vangst’ is meegenomen en zal in een speciale ruimte worden onderzocht. Alles wordt schoongemaakt in de hoop dat mensen de kleding en/of schoenen herkennen. Zodra de spullen toonbaar zijn zet de politie ze online op hun Facebookpagina met de hoop dat iemand meer kan vertellen over de overleden persoon.

Bekijk hier de toelichting van de politie.