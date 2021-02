Menselijke resten uit visnet zijn van een Fransman

Eind april 2020 trof een visser menselijke resten aan in zijn visnet. Rechercheurs van de Forensische Opsporing (FO) zijn toen naar de haven van Stellendam gegaan voor een onderzoek. Inmiddels heeft de politie goed nieuws en zijn ze achter de identiteit van het slachtoffer gekomen.

Na alle onderzoeken door de forensische opsporing in Rotterdam en het Nederlands Forensisch Instituut zijn de resten geïdentificeerd. Het blijkt dat ze matchen met een Fransman; Sylvain van 62 jaar. Hij is in 2020 omgekomen bij een vliegtuigcrash voor de kust van Normandië. De familie is inmiddels op de hoogte gesteld en de resten zullen via het Franse consulaat overgedragen worden. De politie hoopt dat de nabestaanden door de identificatie rust kunnen vinden.