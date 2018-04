Met de sloep naar de zeehonden in het Grevelingenmeer

In het grootste zoutwatermeer van Europa, de Grevelingen leven ruim 100 zeehonden. Dit zijn vooral gewone zeehonden, gemixt met enkele grijze zeehonden. In de open sloep van Staatsbosbeheer varen ze binnenkort naar de zeehondenkolonie.

Onderweg passeren ze verschillende eilanden in het meer en kun je genieten van de mooie omgeving. Je krijgt uitleg over dit unieke gebied en natuurlijk krijg je veel informatie over de zeehonden. Hoe groot kan een zeehond worden? Wat eet een zeehond? Zijn ze gevaarlijk of juist lief? Allemaal vragen die beantwoord worden tijdens deze mooie tocht.

De robbentocht is geschikt voor jong en oud. Niet geschikt voor minder validen in verband met opstappen op de boot. Honden zijn niet toegestaan.

Startpunt: Informatiecentrum Grevelingen, Brouwersdam Binnenzijde 25, 3253 AM Ouddorp

Aanmelden kan aan de balie in het Informatie Centrum Grevelingen aan de Brouwersdam, Tel: 088-2848210, via email grevelingen@staatsbosbeheer.nl of via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/grevelingen/zeehonden-grevelingenmeer.

Er kunnen maximaal 12 personen mee in de boot.

Data:

Donderdag 10 mei 14.00 uur

Zaterdag 12 mei 10.00 uur

Woensdag 16 mei 14.00 uur

Zaterdag 19 mei 10.00 uur

Woensdag 23 mei 14.00 uur

Zaterdag 26 mei 10.00 uur

Woensdag 30 mei 14.00 uur

Juni, Juli en augustus elke zaterdag om 10.00 uur en elke woensdag om 14.00 uur.