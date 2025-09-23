Met opening van haar atelier sluit Lily een donkere periode af

Lily Jans uit Middelharnis is doktersassistente, maar daarnaast geeft ze les in schilderen, keramiek en mozaïek in haar zelfgebouwde, voor iedereen toegankelijke atelier. Het gaat haar daarbij het meest om verbinding.

“Er wordt vaak ook een hele ochtend gekletst en gelachen”, vertelt ze. “Ja, dan springt mijn hart open. Het is zo mooi om te zien dat dat je met zo'n simpel iets, mensen bij elkaar kan brengen. Schilderen, de ruimte, de gezelligheid. Ik ben dan zo trots dat ik dit kan geven aan de mensen. Ik barst haast uit mijn voegen.”

Lily komt uit Den Haag, maar woont al 31 jaar op Flakkee. Ze is getrouwd met Hans, die vroeger de Sunstore Flakkee had. “In 2023 ging hij met pensioen. Na acht weken kreeg hij echter een hartinfarct. “Hij moest echt met spoed naar het ziekenhuis. En daar kwam uit dat hij geopereerd moest worden aan twee bypasses. En toen heeft hij 23 dagen in Breda gelegen. Met de borstkast open en alle ellende van dat.”

Het duurde lang voor hij aan zijn herstel kon gaan werken. Lily werd zijn mantelzorger. “Dat was van een uurtje even rommelen in de tuin, dat hij alweer bek af op de bank ging liggen.”

Therapeutisch

Na anderhalf jaar kon hij beginnen aan de bouw van Lily’s atelier. Hij heeft het zelf gebouwd. Dat werkte voor beiden therapeutisch. “Hij kon er steeds iets langer mee bezig zijn. En ik kon dan zeggen van: ‘ja, volgens mij moet je nou even stoppen.’ En van lieverlee heeft hij ook geleerd om dan toch wel naar zijn lijf te luisteren.”

Het atelier is volledig toegankelijk ook voor rolstoelen en rollators. “Ik had al 30, 35 jaar de wens om een eigen atelier te hebben. Dat had ik in het klein, boven in de loods van de Sunstore. Daar heb ik vier jaar gezeten. Er kwamen echter ook mensen die minder goed ter been zijn. Het is een dubbele hoge trap. Ik had een vrouw van 82, die op een gegeven moment niet meer kon komen, omdat ze zo tegen die trappen opzag.”

Hans beloofde Lily dat ze een eigen ruimte zou krijgen, als er huurders kwamen voor het pand inclusief de loods en het deel erboven. “Dus ik ben gaan manifesteren en visualiseren wat ik graag wilde. En uiteindelijk was het afgelopen december zover. Ik wilde het gebouw absoluut toegankelijk. Er zijn geen trappen, goed bereikbare stopcontacten en een toilet. Het gebouw is L-vormig. Vanuit ons huis zie je een gezellige houten stulpje. Het lijkt een chalet maar als je dan binnenkomt dan gaat het ook nog de hoek om.”

Tijgetje

Voor Lily is het een droom die uitkomt. “Ik weet niet of je het boek van Winnie de Pooh kent, met Tijgetje, die, als hij blij was, op zijn staart sprong. Toing, toing! Zo voel ik van binnen.”

Het gevoel van blijdschap is nog groter door het contrast met de donkere periode die achter ze ligt. “Zonder Hans was dit nooit ontstaan, had ik hier misschien niet eens meer gewoond. Ik heb zeker een jaar stilgestaan, omdat ik aldoor maar zorg had. Ik ben dankbaar dat hij zo is opgeknapt en ik ben mega trots op hem. Dat we het samen zo van elkaar hebben gekregen.”

Als mantelzorger zouden Lily en haar man recht hebben op het Mantelzorgcompliment van de gemeente Goeree-Overflakkee. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen vanaf maandag 15 september 2025 weer het mantelzorgcompliment aanvragen. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor iemand in zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur. Dat gebeurt vrijwillig en onbetaald. Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van € 200,00. Dat stort de gemeente rechtstreeks op de bankrekening van de mantelzorger, als dank voor het zorgen. De ontvanger kan dan zelf bepalen wat hij of zij doet met dit extraatje. De gemeente hoopt dat het geld voornamelijk besteed wordt bij lokale ondernemers. Het mantelzorgcompliment is aan te vragen tot en met vrijdag 31 oktober 2025.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel