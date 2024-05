Metamorfose Diekhuus: verbouwing volop in gang

De renovatie van het Diekhuus in Middelharnis is volop aan de gang en verloopt volgens de gemeente Goeree-Overflakkee voorspoedig. De werkzaamheden, die voornamelijk binnenshuis plaatsvinden, bereiden het gebouw voor op de nieuwe huisvesting van de Bibliotheek. Ook wordt het gebouw verduurzaamd. Vanaf maandag 2 september 2024 viert het Diekhuus een week lang de heropening.

De verbouwing markeert een belangrijke stap in de nieuwe huisvesting van de Bibliotheek van Middelharnis, onderdeel van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, die momenteel nog aan het Kerkepad is gevestigd. Dit pand is echter verouderd.

De afgelopen jaren hebben de gemeente Goeree-Overflakkee, welzijnsorganisatie Stichting ZIJN en de Bibliotheek de mogelijkheden van het Diekhuus grondig onderzocht. Beide organisaties zien uit naar de samenwerking en de synergie die ze hopen te bereiken. “Het zijn twee hele verschillende organisaties, maar als je verder kijkt dan zie je veel raakvlakken”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman. “Het Diekhuus is een prachtige locatie, in het kloppende hart van Middelharnis. We zien een plek voor ons waar je terecht kunt met vragen, nieuwe dingen leert en ontdekt, elkaar ontmoet en kunt genieten van kunst en cultuur.”

Lianne Wittekoek, manager Welzijn van Stichting ZIJN voegt daaraan toe: ‘Het Diekhuus was altijd al een levendig sociaal cultureel centrum. Met de bibliotheek in hetzelfde pand creëren we een fijne, toegankelijke plek waar iedereen welkom is voor ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en een gevarieerd cultureel programma. We kijken er naar uit!’

Nieuwe bibliotheek

De Bibliotheek zal zich vestigen in het middendeel van het Diekhuus. Hoewel de verschillende ruimten en de gang behouden blijven, zal het geheel ruimer aanvoelen dankzij lichte, natuurlijke kleuren en sfeervol gebruik van planten en groen. Dit zorgt voor een rustige en aangename sfeer.

Alle ruimten van de bibliotheek zullen met elkaar verbonden zijn. De nieuwe foyer biedt een plek voor een hapje en drankje, bijvoorbeeld tijdens het lezen van een krantje of een theaterbezoek. De theaterzaal en zaal 6 blijven ongewijzigd.

Meer informatie op www.hetdiekhuus.nl



Door Internetredactie Omroep Archipel