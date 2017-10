Mevrouw De Klerk-Vink ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op donderdagavond 5 oktober 2017 is mevrouw Nelly de Klerk-Vink benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Klerk kreeg haar onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Na 33 jaar stopt mevrouw De Klerk met haar vrijwillige werkzaamheden voor de zendingscommissie. Naast haar intensieve taak als mantelzorger heeft ze veel vrijwilligerswerk verricht. Zo was ze commissielid van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente, vrijwilliger bij de UVV (Unie Van Vrijwilligers) en penningmeester van Vrouwenvereniging Prisca.

In de periode van 1977 tot 1999 was mevrouw De Klerk mantelzorger voor haar inmiddels overleden echtgenoot. Ook voor hun dochter, die nu vanwege een ernstige spierziekte in een woonvoorziening verblijft, was zij lange tijd mantelzorger.

De zendingscommissie van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland is een commissie die zich inzet om financiële middelen bijeen te brengen, om zo het zendingswerk te steunen wat door vertegenwoordigers in buitenland wordt gedaan. Mevrouw De Klerk is namens de zendingscommissie twee keer op zendingsveld geweest in Papua, waar haar schoonzoon een waterproject verzorgde en in Bolivia, waar haar jongste dochter zich inzette voor haar verre naaste. Zo hebben mevrouw De Klerk en haar man de betrokkenheid op zendingswerk mogen meegeven aan hun nageslacht.

Voor de evangelisatiecommissie beheert zij de voorraad materialen die gebruikt worden bij activiteiten en zet zij zich in bij het verspreiden van het foldermateriaal. Ook is zij aanwezig op de jaarmarkt om de stand in te richten en bezoekers te ontvangen.

Vanaf het jaar 2000 is mevrouw De Klerk vrijwilligster bij de UVV. Op de afdeling geneeskunde voorziet ze patiënten van koffie, thee en een warme maaltijd. Voor die tijd was ze als vrijwilliger betrokken bij de schakelunit. Ook was mevrouw De Klerk dertien jaar penningmeester van vrouwenvereniging Prisca.