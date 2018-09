Mevrouw Volaart-Jongejan ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Mevrouw L.A.P. Volaart-Jongejan werd vrijdagavond 21 september 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens het 30-jarig jubileum van de EHBO-vereniging in Herkingen.

De 70-jarige mevrouw Volaart werd tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van EHBO-vereniging Herkingen feestelijk onthaald door de burgemeester.

Burgemeester Grootenboer vertelde in haar toespraak dat mevrouw Volaart niet alleen de voorzitter is, maar ook de medeoprichter. Zij zet zich in bij cursussen, organiseert kersmarkten, jaarmarkten en diverse sportactiviteiten. Afgelopen jaren heeft ze zich samen met de dorpsraad ingezet om AED-apparaten te laten op hangen op openbare plaatsen in het dorp. Ook was zij 20 jaar penningmeester/bestuurslid van de IJsclub Herkingen. Ze organiseerde wedstrijden en andere evenementen en zorgde altijd voor de “koek en zopie”. In 2016 is ze hier onderscheiden als erelid.

Daarnaast was ze 15 jaar vrijwilliger van Speeltuin de Krammer. Hier hield zij toezicht en onderhield de speeltuin. Ook vond ze nog de tijd om drie jaar bestuurslid te zijn van de Dorpsraad in Herkingen. Hier leverde ze een belangrijke bijdrage aan het opstellen van een leefbaarheidsplan.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht in haar toespraak naar voren dat mevrouw Volaart met haar persoonlijkheid en inzet een grote sociale bijdrage levert aan de samenleving.