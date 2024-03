Mevrouw Voogd-Tanis viert 100e verjaardag

Het was zaterdag 16 maart 2024 groot feest in de Eben-Haëzer in Ouddorp, waar Mevrouw Voogd-Tanis met familie haar 100ste verjaardag vierde. Een bijzondere mijlpaal, waar ook de gemeente graag bij stil staat. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht haar in de ochtend een bezoek om haar persoonlijk te feliciteren.

Jannetje Tanis werd op 16 maart 1924 in Ouddorp geboren. Ze trouwde met Klaas Voogd. Samen kregen ze 2 kinderen. Er volgde 8 kleinkinderen en maar liefst 14 achterkleinkinderen. Met haar man Klaas heeft ze een fijn en arbeidzaam leven gehad bij molen De Hoop. Hij is in 2004 overleden.

Bij mevrouw Voogd-Tanis is altijd iedereen welkom. Ze heeft veel interesse in anderen, weet heel goed wat er speelt bij anderen en in het dorp. Ze voelt zich gezegend met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mevrouw Voogd-Tanis is gezond, leest en puzzelt nog iedere dag. Ook breit ze nog dagelijks voor het goede doel en geniet nog steeds van de mooie dingen in het leven.



Door Internetredactie Omroep Archipel