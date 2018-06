Milieuramp treft Flakkee slechts zijdelings

De olielekkage in de Derde Petroleumhaven heeft tot nu toe geen gevolgen voor Goeree-Overflakkee. Het water rondom het eiland is niet vervuild geraakt; havens hoefden niet uit voorzorg afgesloten te worden. Alleen de lokale Dierenambulance is zijdelings bij de milieuramp betrokken: de vrijwilligers moeten de ritten voor alle dieren in nood in de regio Rotterdam rijden, omdat andere collega’s te druk zijn met het redden van honderden vervuilde vogels.

Zaterdag 23 juni 2018 voer zeetanker Bow Jubail tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven in het Rotterdamse Botlekgebied. Daardoor ontstond een scheur in de romp van het schip en kon 220 ton stookolie het water inlopen. Het Havenbedrijf en de hulpdiensten hebben zo snel mogelijk oliekerende schermen geplaatst, maar konden verdere verspreiding van de olie niet helemaal voorkomen.

Haringvliet

Een oliespoor trok over het water, richting Hoek van Holland en Spijkenisse. Waterschap Hollandse Delta besloot uit voorzorg de havens in Spijkenisse en Oud-Beijerland te sluiten. Voor de havens rond het Haringvliet bleek dit niet nodig. Hier werd geen olievervuiling in het water waargenomen en op dit moment lijkt er ook geen aanleiding om aan te nemen dat de resterende olie uit de Waterweg zich richting Goeree-Overflakkee zal verspreiden.

“Gelukkig maar,” zegt de Stellendamse havenmeester Coen van der Linde. Zijn haven bleef weliswaar gevrijwaard van een milieuramp, maar als medewerker van Rijkswaterstaat is hij wel betrokken bij de nasleep van de ernstige waterverontreiniging. Zijn taak is het inventariseren van de schade aan de oevers in het getroffen gebied. “En die schade is fors. Het ligt overal vol olie. Dat moet allemaal worden schoongemaakt.”

Dierenambulance

De Flakkeese vrijwilligers van de Dierenambulance (onderdeel van de Dierenbescherming) hebben nog geen vervuilde vogels hoeven vervoeren. Zij kregen dit weekeinde als taak de zorg voor alle andere dieren in het Rijnmondgebied op zich te nemen. “Alle collega’s in de regio Rotterdam zijn nu nodig bij de verzorging en opvang van besmeurde vogels. Ze hebben geen tijd voor andere ritten, die nemen wij nu voor onze rekening,” vertelt Ineke Hoek uit Ouddorp.

Later vandaag gaat ze voor het eerst met een collega naar de tijdelijke vogelopvang bij de Maeslantkering. “Ik heb geen idee wat ik er ga aantreffen, maar ik vrees het ergste,” aldus Hoek. “Honderden vogels zijn besmeurd door de giftige, zwarte olie. Het kost weken om die dieren te schoon te maken en te laten herstellen.”

Zeehondenopvang

Bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam zijn nog geen vervuilde zeehonden binnengebracht, vertelt bedrijfsleider Karola van der Velde. “En laten we hopen dat dit ook niet gebeurd. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan zijn we er klaar voor. We hebben een protocol opgesteld en lijntjes uitgezet met Pieterburen waar ze wel grote zeehonden kunnen opvangen. We hebben nooit eerder met olievervuiling te maken gehad. Gelukkig is voor zeehonden besmeuring van olie minder erg dan bij vogels met hun veren. Maar evengoed is het natuurlijk niet goed voor ze.”

De opvang van vervuilde vogels heeft de hoogste prioriteit bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, samen met de opruimwerkzaamheden in de havens. Die werkzaamheden gaan tenminste dagen, zo niet weken duren, mogelijk zelfs langer, aldus de Veiligheidsregio. Het Havenbedrijf stelt het bedrijf Odfjell, eigenaar van de tanker aansprakelijk voor de milieuschade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend.