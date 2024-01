Minder hoge lasten voor inwoners Goeree-Overflakkee in 2024

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe financiële plannen. We hebben in Nederland te maken met een economische crisis. Veel lasten gaan omhoog. Gemeente Goeree-Overflakkee probeert dat voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken, zo vertelde wethouder Jaap_Willem Eijkenduijn van financiën tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Ook hier worden de lasten als OZB, rioolheffingen en dergelijke verhoogd, maar relatief minder dan in andere gemeenten. Dat is een bewuste keuze.

De wethouder bezuinigt op de lasten van de gemeente. Bijvoorbeeld door minder ‘megalomane’ projecten te doen en te investeren in meer rendabele projecten. Zo wordt geïnvesteerd in manieren om de kosten te verlagen.

De jaarlijkse begroting is te vinden op de website [Begroting 2024 | Gemeente Goeree-Overflakkee] van de gemeente in een simpele infographic.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws