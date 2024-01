Minder hulpvragen in 2023 voor KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een relatief rustig jaar, met gemiddeld minder hulpvragen dan de afgelopen zes jaar. John Brökling vertelt in deze reportage meer over de hulpvragen in 2023 voor de reddingstations op Goeree-Overflakkee en geeft tevens een kijkje achter de schermen.

De KNRM komt onder alle weersomstandigheden in actie bij noodoproepen en assistentieverzoeken op het water. Daarvoor liggen 75 reddingboten langs de kust paraat, die bemand worden door ongeveer 1.200 vrijwilligers. Aan de wal zorgen nog eens 300 vrijwilligers voor ondersteuning.

Afgelopen jaar werden in Nederland 3.397 personen en 123 dieren veilig aan wal gebracht door de reddingboten. In het jaar daarvoor waren dat meer dan vierduizend personen. De 45 reddingstations, waaronder Ouddorp en Stellendam, werden in totaal 2.363 keer gealarmeerd voor zoek- en reddingsacties. In 2022 was dat 2520 keer. De vijf artsen van KNRM gaven afgelopen jaar 749 medische consulten aan zeevarenden. Ook dat is minder dan het jaar daarvoor.

De brand aan boord van autocarrier Fremantle Highway op 25 juli trok dit jaar landelijk de meeste aandacht. KNRM-reddingstations Ameland en Schiermonnikoog, Rederij Noordgat en de Kustwachthelikopters wisten alle opvarenden op het nippertje te redden. De reddingboten brachten zeven zwaargewonden aan wal.

De KNRM viert in 2024 het 200-jarig jubileum. Met speciale evenementen, bijzondere producten en tentoonstellingen staat de KNRM een jaar lang stil bij de verhalen uit het verleden en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Het jubileumjaar wordt deze maand ingeluid met de release van het lied Wat als de storm komt van zanger Stef Bos en zangeres Fleur Rateland.

De KNRM is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Meer dan 130.000 trouwe donateurs, Redders aan de wal genoemd, steunen de KNRM financieel.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws