Minister De Jonge op werkbezoek bij Nieuw Rijsenburgh

Vandaag was minister De Jonge op bezoek bij verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh. Het doel van zijn bezoek was te zien wat de impact van het coronavirus is op bewoners, medewerkers, mantelzorgers en familieleden. Tijdens het bezoek werd in een drietal gesprekken een compleet beeld geschetst van de situatie op de woonzorglocatie, het ziekenhuis en van de regionale samenwerking.

“Vreselijk om te zien hoe het virus hier in zo’n korte tijd zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Dat raakt de families, de gemeenschap hier op het eiland en natuurlijk ook de zorgmedewerkers enorm. Tegelijkertijd ben ik ook onder de indruk van de daadkracht en het doorzettingsvermogen waarmee CuraMare de uitbraak te lijf is gegaan. Dankzij die inzet is er nu weer sprake van een beheersbare situatie,” reageert minister De Jonge.

De minister heeft uitgebreid gesproken met het team Ouderenzorg. Marjolein Damen, arts-microbioloog, gaf onder andere een toelichting op de huidige stand van zaken, de genomen maatregelen en de effecten hiervan. CuraMare heeft vanaf het eerste moment nauwgezet de richtlijnen van het RIVM en de GGD gevolgd. Daarnaast gelden in Nieuw Rijsenburgh extra maatregelen bovenop de voorschriften van het RIVM. Zorgmedewerkers maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij iedereen die op een woongroep of afdeling woont waar een positief geteste bewoner of bewoner met een verdenking op het coronavirus woont.

Zorg gaat onverminderd door

Wijnand den Hertog, divisiemanager en crisiscoördinator Ouderenzorg, informeerde de minister over de ontwikkelingen in Nieuw Rijsenburgh: "Iedere dag komt een speciaal outbreak team bij elkaar. Binnen dat team worden afspraken gemaakt over de zorg voor positief geteste of corona verdachte bewoners en medewerkers. We doen er alles aan om onze bewoners en medewerkers te beschermen. Daarnaast gaat de dagelijkse zorg op onze locatie uiteraard ook onverminderd door.”

Samenwerking met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nieuw Rijsenburgh is een onderdeel van CuraMare, net als Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hierdoor is intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en de ouderenzorg mogelijk. Zo zijn een arts-microbioloog en een deskundige infectiepreventie onderdeel van het team. In één centraal crisisteam vindt overleg en besluitvorming plaats over integrale veiligheid en continuïteit van zorg.

Regionale samenwerking

Daarnaast kwam samenwerking tijdens de coronacrisis op het eiland aan bod. Huisartsen, thuiszorg maar ook de gemeente hebben nauw contact om de continuïteit van zorg aan de bewoners van Goeree-Overflakkee en de omliggende eilanden te waarborgen.

Over Nieuw Rijsenburgh

Nieuw Rijsenburgh is een moderne woonzorglocatie van CuraMare in Sommelsdijk. Er zijn 146 appartementen waar cliënten wonen en 19 woongroepen waar cliënten met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening wonen. Daarnaast zijn er twee afdelingen voor kortdurende (revalidatie) zorg met in totaal 30 plaatsen. Op de locatie werken ongeveer 450 medewerkers, stagiaires en leerlingen.