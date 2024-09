Minstens 13 auto's vernield in Sommelsdijk en Middelharnis

Minstens 13 auto's zijn deze week vernield in Sommelsdijk en Middelharnis. In de nacht van dinsdag 10 september op woensdag 11 september 2024 zijn er auto's beschadigd aangetroffen op de Olympiaweg in Sommelsdijk. Een nacht later was het raak op de Ring in het centrum van Middelharnis, aldus een woordvoerder van de politie.

Een wakkere getuige belde de politie in de nacht van het incident in Middelharnis vanwege verdachte geluiden. Toen de politie arriveerde, waren de vandalen al verdwenen. Tot nu toe zijn er 13 aangiftes gedaan van vernielde zijspiegels en andere beschadigingen aan auto's. De politie onderzoekt de vernielingen en roept getuigen, ook mensen met eventuele camerabeelden, op om zich te melden via 0900-8844.



Door Internetredactie Omroep Archipel