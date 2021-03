Mis niks en abonneer je op het YouTubekanaal van FlakkeeNieuws

FlakkeeNieuws zendt wekelijks en bij grote incidenten het programma FlakkeeNieuws Live uit op FlakkeeNieuwsRadio. Dit radiostation is te ontvangen via de ether middels DAB+, de website en de FlakkeeNieuws App. FlakkeeNieuws Live werd met beeld tot op heden ook uitgezonden op Facebook. Dat gaat veranderen. Voortaan zullen de live-programma’s worden uitgezonden via het kanaal van YouTube.

Zorg dat je geabonneerd bent op het YouTubekanaal van FlakkeeNieuws om een notificatie te krijgen zodra FlakkeeNieuws Live wordt uitgezonden en mis zo niks van het laatste nieuws van Goeree-Overflakkee.