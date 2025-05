Mode met een glimlach bij Zuidwester op Hernesseroord

Een volle zaal, verwachtingsvolle blikken en modellen die stralen zodra ze de catwalk betreden. Op donderdag 22 mei 2025 presenteerden cliënten van Zuidwester de voorjaarscollectie van een winkel op d'n Diek in Middelharnis, tijdens een modeshow bij Dok16 op Hernesseroord.

De kleding werd vooraf zorgvuldig uitgezocht door Ineke van Wageningen en haar collega’s van de winkel Ever Jeans. Kapster Mirelza Tengnagel gaf de modellen een extra zelfvertrouwen-boost met haar haarstyling op de avond zelf. Ger van Est nam de presentatie op zich en wist met zijn persoonlijke aanpak iedere deelnemer op zijn of haar gemak te stellen.

De modeshow zorgde voor veel blije gezichten en trotse momenten. Dankzij de inzet van alle betrokkenen werd het opnieuw een avond om niet snel te vergeten.

Afbeeldingen:

- Manon straalt op de rode loper

- Roy pakt zijn moment op de rode loper – helemaal in stijl

- Sharon showt haar mooie voorjaarslook.

Door Internetredactie Omroep Archipel