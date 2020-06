Mogelijk 1 zwembad in het midden van Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in 2020 door het Mulier Instituut uit Utrecht onderzoek uit laten voeren naar de behoefte aan zwemwater nu én in de toekomst. Belangrijkste conclusie van het sportonderzoeksinstituut is dat er relatief veel zwemwater is, maar dat het niet goed aansluit bij de behoefte op het eiland.

Op Goeree-Overflakkee zijn drie gemeentelijke zwembaden, die geëxploiteerd worden door de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee. De overdekte zwembaden – De Gooye in Dirksland, De Staver in Middelharnis en ’t Zuiderdiep in Stellendam – lijken op elkaar. Ze hebben alle drie een vierbaans 25-meterbassin met een relatief hoge watertemperatuur. In Stellendam is ook een recreatief bad en een buitenbad.

Activiteiten

Het Mulier Instituut heeft gekeken naar de behoefte aan zwemwater voor vijf typen activiteiten: leren zwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen (denk aan Aquajoggen of zwemmen voor mensen met een beperking) en pretzwemmen.

Voor alle activiteiten, behalve voor de zwemsport, is in vergelijking met andere gemeenten relatief veel water beschikbaar. Voor zwemsport is dat niet zo, omdat de temperatuur van de bassins van ’t Zuiderdiep en De Gooye niet voldoet aan de eisen. Voor wat betreft de zwemlessen is er in zwembad ’t Zuiderdiep een wachtlijst, bij De Staver is op dat gebied nog voldoende ruimte.

Wat opvalt is dat vooral ’t Zuiderdiep veel bezoekers heeft van buiten Goeree-Overflakkee: 33% van de abonnementhouders komt van buiten de gemeente. Voor De Staver en De Gooye gaat het om enkele procenten.

Scenario’s

Het Mulier Instituut heeft scenario’s onderzocht om in de toekomst te voorzien in de behoefte aan zwemwater op Goeree-Overflakkee. Daarbij is gekeken naar de nodige capaciteit en de reisafstanden. Aspecten als financiën en beschikbare locaties zijn hier nog niet in meegenomen. Er zijn vier scenario’s onderzocht:

Behoud van drie zwembaden en betere programmering; Behoud ’t Zuiderdiep en een nieuw bad op een centraal op het eiland gelegen locatie; Eén zwembad in het midden van de gemeente (evt. met behoud van het buitenbad ’t Zuiderdiep); Eén zwembad op de kop van het eiland.

Aantrekkelijk

De onderzoekers zien zelf de beste mogelijkheden bij scenario 2 en 3. Scenario 3 kan wat minder aantrekkelijk zijn, vanwege de grotere reisafstand en de mogelijkheden voor toerisme. Het is nu aan de gemeenteraad om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

“Dit onderzoek brengt de behoefte goed in beeld, maar er zijn veel zaken op dit vlak waar we rekening mee moeten houden”, benadrukt wethouder Peter Feller (Vastgoed, recreatie en toerisme). “De zwembaden zijn allemaal al wat ouder en er spelen op elke locatie vraagstukken op het gebied van vervanging, renovatie en verduurzaming. We willen goed naar het totaalplaatje kijken.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Welzijn, Sport, Accommodaties) vult aan: “Het onderzoek laat zien dat we het goed voor elkaar hebben op het gebied van overdekt zwemwater, maar wel oog moeten hebben voor de diversiteit in het aanbod. Het staat voorop dat we dit ook in de toekomst goed willen borgen. Onze inwoners hebben nu en in de toekomst de ruimte om te kunnen zwemmen.”