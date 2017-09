Molendijk bij Den Bommel afgesloten voor verkeer

Tussen de Tilsedijk en Den Bommel is de Molendijk woensdag 13 september 2017 afgesloten geweest voor al het verkeer. Er was een risico op vallende takken door de harde wind. Eind van de dag was de weg weer vrijgegeven. Omleidingsroute Connexxion

In verband met de afsluiting van de Molendijk zijn de haltes Molen, Boven Oostdijk en Bommelstee komen te vervallen. Tijdelijke halte is op de kruising Schaapsweg / Hogeweg Den Bommel bij de voetbalvelden. De omleiding geldt van woensdag 13 september tot en met vrijdag 15 september. Tweeten

