Mooie cheque voor Parkinson Boksen

Team Wilde Ouwe Wijven, bestaande uit voormalige leden van de Ladies' Circle 45 GO, behaalden de achtste plaats in de Eilandkwis en wonnen een cheque ter waarde van € 250,-. Het goede doel waar zij voor speelden was Parkinson Boksen van Sport4All GO. Dit initiatief biedt bokstraining aan mensen met Parkinson, wat aantoonbaar veel voordelen biedt voor de deelnemers.

Op zaterdag 30 maart 2024 is de cheque uitgereikt aan de Parkinsonboksers en trainster Sabina de Jonge van Sport4All GO. De betrokkenen waren aangenaam verrast met het mooie bedrag en zijn dankbaar voor de steun. Het geld zal worden besteed aan een inklapbare speedboksbal voor de Parkinsonsporters die deelnemen aan de wekelijkse bokstrainingen in Sommelsdijk.

Parkinson Boksen is een non-contact vorm van boksen die gericht is op het activeren van verschillende delen van de hersenen. Deze trainingen worden als zeer positief ervaren door mensen met Parkinson vanwege de fysieke en mentale voordelen.

Sport4All GO biedt Parkinson Boksen aan op dinsdag en donderdag van 10:00-11:00 uur, en op zaterdag van 9:30-10:30 en van 11:00-12:00 uur. Mensen met Parkinson zijn van harte welkom om twee keer gratis deel te nemen aan de trainingen en naderhand samen te genieten van een drankje.



Door Internetredactie Omroep Archipel