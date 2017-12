Mooie opbrengst inpakactie Roparunteams

Op de donderdag, vrijdag en zaterdag voor Kerstmis 2017 stonden deelnemers van Roparunteams Goeree-Overflakkee klaar om supermarktklanten te helpen met inpakken. De PLUS in Middelharnis, Albert Heijn in Sommelsdijk en Spar in Nieuwe-Tonge stelden hun winkel ter beschikking om hun klanten te laten helpen èn geld in te zamelen voor het goede doel: patiënten die lijden aan kanker. En met succes, nooit eerder werd er door de teams zoveel geld opgehaald met deze actie: maar liefst 1900 euro.

De Roparunteams danken de gulle gevers en de supermarkten heel hartelijk voor hun steun.