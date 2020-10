Mooie schenkingen voor welzijn bewoners De Vliedberg

Eind september 2020 waren er diverse cheque-uitreikingen in woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp. Reden voor bescheiden feestjes voor bewoners en medewerkers. Het begon met een cheque van Henk van Antwerpen uit Ouddorp. Hij heeft het mooie bedrag van € 3665,00 op weten te halen tijdens een eigen feest. Zijn goede doel

de ouderenzorg komt in De Vliedberg goed van pas. Het bedrag zal besteed worden aan het opknappen van een activiteitenruimte op de eerste verdieping.

Later werden cheques overhandigd voor de aanschaf van een Qwiek-up. Een mobiel apparaat dat beelden projecteert op het plafond of op de muur, ondersteund met (rustgevende) muziek en geluid. De cheques voor de aanschaf hiervoor werden overhandigd door vertegenwoordigers van Paulina.nu en Ladies Circle Goeree-Overflakkee.

De Ladies Circle 45 Goeree-Overflakkee heeft het mooie bedrag van € 3900,- geschonken door blikken met paaseitjes te verkopen en statiegeld van lege flessen in te zamelen. Paulina.nu heeft het bedrag voor de aanschaf aangevuld door middel van een Doe-goed-actie onder de lokale winkeliers in het voorjaar van 2020. De Vliedberg is blij verrast met deze schenkingen. “Op deze manier kunnen we nóg meer bijdragen aan het welzijn van onze bewoners!” aldus dankbare welzijnscoaches namens de bewoners.