Moordverdachte Dennis van H. zou al langere tijd last hebben gehad van wanen en er slecht aan toe zijn geweest. Moeder Anneke: "Ik heb Pameijer vaak genoeg gewaarschuwd. Deze moord had voorkomen kunnen worden." De zorginstelling spreekt haar verhaal tegen.

Dennis van H. (28) zat in een project beschermd wonen van Pameijer in Hellevoetsluis. Op 9 april 2017 lokte hij zijn begeleidster Jessica naar de Fazantenlaan. "Naar een afgelegen, donker plekje", vertelt zijn moeder. "Dat was bewust. Om haar te doden." De 27-jarige vrouw uit Middelharnis kwam door messteken om het leven.

Paranoïde

Volgens Anneke(53) ging het al langere tijd niet goed met haar zoon. "Hij was paranoïde, achterdochtig. Hij dacht dat zijn stiefvader undercover werkte. Ik moest van hem naar de TV kijken, want daar zouden boodschappen in verwerkt zitten." Volgens Anneke deed Pameijer weinig tot niets met die waarschuwingen.

Lees verder op RTV Rijnmond.