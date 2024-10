Motor uit zicht na ongeval, bestuurder slaat zelf alarm

Dinsdagavond 8 oktober 2024 heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Oudelandsedijk, tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Een motorrijder verloor de controle over zijn motor in een bocht en belandde in de bosschage langs de weg.

Ondanks de impact van het ongeval was de motorrijder bij kennis en kon hij zelf de hulpdiensten waarschuwen, aangezien de motor vanaf de weg niet zichtbaar was. De verwondingen bleken mee te vallen, maar de man is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.



Door Internetredactie Omroep Archipel