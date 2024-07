Motorrijder gewond bij eenzijdig ongeval op de N57

Een motorrijder is zondagmiddag 28 juli 2024 gewond geraakt na een eenzijdig ongeval op de N57 bij Ouddorp. Volgens een politiewoordvoerder begon de motor van de inwoner van Burgh-Haamstede, om nog onduidelijke redenen, te slingeren, waardoor de man de macht over het stuur verloor en ten val kwam.

De motorrijder is met verwondingen aan zijn been met spoed overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.



