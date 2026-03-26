Motorrijder komt om het leven door aanrijding

Donderdag 26 maart 2026

Donderdagochtend 26 maart 2026 is omstreeks 06:50 uur een 66-jarige motorrijder uit Dirkland om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Provincialeweg bij Melissant. Een personenwagen en een motor kwamen daar met elkaar in aanraking. 

De motorrijder raakte hierbij zwaargewond. Meerdere hulpdiensten werden ingezet, waaronder een traumahelikopter. De hulpverlening mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plaatse aan de verwondingen. Zover bekend heeft de automobilist geen lichamelijke verwondingen opgelopen. De 31-jarige man uit Dirksland is aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Door Internetredactie Omroep Archipel

