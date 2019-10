Motorrijder overleden bij ongeval in Middelharnis

Een 24-jarige motorrijder uit Achthuizen is maandagavond 21 oktober 2019 overleden bij een ongeval op het Beneden Zandpad in Middelharnis. Door nog onbekende oorzaak botsten een personenauto en de motorrijder op elkaar. Hulpdiensten hebben nog met man en macht het leven van de motorrijder proberen te redden maar de man is ter plaatse overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Tweeten

