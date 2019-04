Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij om het leven gekomen. De inzittenden van de auto, moeder en twee kinderen, zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de...

Verdachte van meerdere diefstallen aangehouden Begin maart 2019 zagen surveillerende agenten op de Oude Rijksweg in Krabbendijke een voertuig rijden dat ze graag nader wilden onderzoeken. Het was 02:15 uur en op de weg reed, heel...

Grote kluiscontrole middelbare scholen Goeree-Overflakkee In het schoolveiligheidsconvenant dat middelbare scholen op Goeree-Overflakkee met de gemeente en politie hebben opgesteld, is afgesproken dat er jaarlijks een kluisjescontrole plaatsvindt....

Auto over de kop bij Sommelsdijk Hulpdiensten zijn dinsdag 19 maart 2019 uitgerukt voor een auto over de kop op de Staverseweg bij Sommelsdijk. De bestuurder van een personenauto reed vanuit de richting Dirksland naar de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina