Motorrijder overleden in Middelharnis na ongeval

Op de kruising van de Industrieweg en de Edison in Middelharnis is op 2e Pinksterdag, 20 mei 2024, een 36-jarige motorrijder uit Oude-Tonge om het leven gekomen. Door een nog onbekende oorzaak kwam de motor die middag omstreeks 16:00 uur in aanraking met een personenauto. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumaheli, werden opgeroepen.

Reanimatie mocht helaas niet baten. De motorrijder overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Volgens standaardprocedure is de bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Sommelsdijk, aangehouden.



Door Internetredactie Omroep Archipel