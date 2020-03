Op het Korteweegje in Dirksland is in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 maart 2020 een motorrijder te water geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 00:10 uur. Ambulance, brandweer en politie kwamen ter plaatse.

De man is door ambulance- en politiemedewerkers uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Door de verkeerspolitie is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.