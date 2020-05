Motorrijder zwaargewond na aanrijding

Op de Bekadeweg in de polder van Sommelsdijk heeft maandagmiddag 18 mei 2020 omstreeks 13:45 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenwagen en een motorfiets. Toen de hulpdiensten arriveerden was de motorrijder aanspreekbaar maar zwaargewond. Hij is met spoed door ambulance- en MMT-personeel naar het EMC in Rotterdam gebracht.

De bestuurder van de personenwagen is niet gewond geraakt. Het oppervlaktewater reddingsteam van Herkingen kwam ter plaatse om de motorfiets te lokaliseren. Deze is teruggevonden in een sloot.