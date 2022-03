Muziekavond brengt meer dan duizend euro op voor noodhulp

Zaterdag 12 maart 2022 sloot de SGP hun verkiezingscampagne af met een muziekavond in de Hervormde kerk van Middelharnis. Een avond waarbij muziek afgewisseld werd met politieke statements en een bezinnende bijdrage. De avond was zowel in de kerk als thuis te volgen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de noodhulp in Oekraïne.

Deze avond bleek maar weer dat het eiland geweldige muzikale talenten kent. Verschillende muzikanten van ons eiland lieten een muzikale bijdrage horen. Een samengesteld gelegenheidskoor zong diverse liederen en ook was er ruimte voor samenzang. De avond werd begonnen met het prachtige Lutherlied en afgesloten met het Wilhelmus.

De muzikale bijdragen werden afgewisseld door politieke statements over de speerpunten van de SGP voor de komende raadsperiode. Daarnaast sprak prop. Rijsdijk een bezinnend woord vanuit de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer.

De collecte op deze avond had als doel de noodhulp in Oekraïne en heeft inmiddels een bedrag van 1160 euro opgebracht. Via de site kunt u de bijdrage nog steeds geven. De uitzending is terug te kijken via www.sgpgo.nl/go-muziek.