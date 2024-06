Muziekvereniging Apollo Nieuwe-Tonge viert 100-jarig jubileum

Muziekvereniging Apollo uit Nieuwe-Tonge viert dit jaar haar 100-jarig jubileum met een reeks feestelijke activiteiten. Verslaggever Danny Rijkels sprak met Peter Gebraad, die al 56 jaar lid is van de vereniging, over de rijke geschiedenis en de betekenis van Apollo voor de lokale gemeenschap.

Peter vertelde een bijzonder verhaal: "Er is een foto gevonden van Apollo met het jaartal 1889 erop. Hoe die periode van de vereniging eruitzag, is niet bekend want alle documentatie is door de Watersnoodramp vernietigd. Het enige wat ik weet, is dat Apollo in 1924 opnieuw is opgericht, en vandaar dat wij dit jaar, 2024, ons 100-jarig jubileum vieren."

Apollo heeft door de jaren heen veel betekend voor de inwoners van Nieuwe-Tonge. Oorspronkelijk begon de vereniging als een fanfareband, wat in die tijd heel gebruikelijk was. Peter vervolgt: "In het verleden hebben we vaak meegestreden om prijzen, zo is ooit de afdeling Uitmuntendheid behaald. Het was een club die er echt toe deed."

De festiviteiten ter ere van het 100-jarig jubileum zijn al begonnen. Op 13 april vond een jaaruitvoering plaats met een slagwerkensemble. "Het was zo druk dat er stoelen bijgezet moesten worden. Hieraan kan je zien dat de vereniging echt nog leeft binnen de gemeenschap," aldus Peter.

Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar is het buitenconcert op 22 juni op het parkeerterrein van de Spar in Nieuwe-Tonge. Dit concert wordt gehouden in samenwerking met een andere jubilerende vereniging uit Eindhoven, die dit jaar 50 jaar bestaat. Het buitenconcert vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 uur en belooft een muzikaal spektakel te worden.

Daarnaast is er aan het eind van dit jaar nog een jubileumreceptie gepland. Peter roept iedereen op om lid te worden van de vereniging: "Maandagavond wordt er gerepeteerd, dus kom gerust een keer kijken," aldus Peter.

Met deze jubileumactiviteiten laat Muziekvereniging Apollo zien dat zij na 100 jaar nog steeds een levendige en belangrijke rol speelt in de gemeenschap van Nieuwe-Tonge. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de vieringen en te genieten van de muzikale klanken van deze bijzondere vereniging.

Door Internetredactie Omroep Archipel