Muzikale Hartewensen en U zij de Glorie slaan de handen ineen

Vanaf januari 2025 zal er op maandagavond een nieuw verzoekprogramma met gewijde muziek te horen zijn bij Omroep Archipel. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de programma’s “Muzikale Hartewensen” en “U zij de Glorie”.

De overgang van RTV Slogo en FlakkeeNieuws naar Omroep Archipel begin 2024 heeft geleid tot een herverdeling van zendtijd voor radio en tv. Hierdoor is het voor het programma “Muzikale Hartewensen” niet langer haalbaar om op woensdagavond uit te zenden. De professionalisering van de streekomroep en de transitie naar Omroep Archipel brengen de programmamakers ertoe de krachten te bundelen.

In overleg met de programmaraad van Omroep Archipel is gekozen voor een samenwerking tussen “Muzikale Hartewensen” en “U zij de Glorie”. Dit resulteert in een verzoekprogramma met gewijde muziek op maandagavond en een non-stop programma op zondagavond, beiden met een nieuwe programmanaam.

De namen “Muzikale Hartewensen” en “U zij de Glorie” zullen hiermee verdwijnen, maar de programmamakers kijken vol verwachting naar de toekomst. Ze bereiden een mooi nieuw programma voor en hopen dat de samenwerking begin januari 2025 kan starten.

Luisteraars worden uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe naam voor het programma, dat immers door en voor hen wordt gemaakt. Suggesties kunnen tot 6 december 2024 worden gemaild naar gewijdemuziek@omroeparchipel.nl. Denkt u ook mee?

De nieuwe naam wordt onthuld op maandagavond 16 december tijdens een speciale uitzending tussen 19:00 en 21:00 uur. En... de inzender van de winnende naam ontvangt een leuke attentie!



Door Internetredactie Omroep Archipel