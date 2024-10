N215 dicht tot en met maandag 14 oktober

Van vrijdag 11 oktober 20:00 uur tot maandag 14 oktober 05:00 uur is de N215 afgesloten voor al het verkeer tussen de kruising N59 (ter hoogte van Oude-Tonge) en de Molendijk (ter hoogte van Nieuwe-Tonge). De kruising met de Molendijk blijft bereikbaar. Zie de kaart voor de omleidingen. De parallelweg is alleen toegankelijk voor (brom-)fietsers, OV, hulpdiensten en aanwonenden.

Werkzaamheden

Men voert onderhoud uit aan de hoofdrijbaan van de N215 tussen de N59 en de Molendijk. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Het uitvoeren van groot onderhoud aan het asfalt van de hoofdrijbaan;

Het maken van een nieuwe aansluiting van de N215 en de Oudelandsedijk;

Het aansluiten van rotonde De Tram en parallelweg Langeweg;

Het aanbrengen van een duiker onder de hoofdrijbaan van de N215

Onvoorziene omstandigheden zoals het weer, kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden niet volgens planning verlopen. Als de planning wijzigt leest u dat in de BouwApp.

Werkzaamheden najaar 2024

In het najaar van 2024 verwachten ze te starten met het bouwen van de onderdoorgang N215 - Oudelandsedijk.

In januari 2024 is het project N215 B+C Groot onderhoud en Verbetering verkeersveiligheid van start gegaan. Het werk bestaat onder andere uit het aanleggen van een nieuwe rotonde, een fietsonderdoorgang, een ongelijkvloerse kruising en een extra ontsluitingsweg.

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Download de BouwApp ‘N215 Dirksland – Oude-Tonge’ in de App Store of bezoek de website: debouw.app/projects/n215-dirksland-oude-tonge. Hier word je op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en omleidingen. Ook kun je gemakkelijk een vraag stellen via de BouwApp en in contact komen met de omgevingsmanager.



Door Internetredactie Omroep Archipel