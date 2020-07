N215: extra nachtafsluiting bij Melissant en Dirksland

De provincie Zuid-Holland verbetert samen met de gemeente en het waterschap de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N215 tussen Melissant en Dirksland. Om werkzaamheden uit het maatregelenpakket veilig uit te voeren, gaat de N215 begin juli nachten dicht voor doorgaand verkeer.

De provincie Zuid-Holland werkt tijdens een extra nachtafsluiting van maandag 13 juli 20:00 uur tot dinsdag 14 juli 06:00 uur aan de nieuwe rotonde Plaatweg (N215) bij Melissant. Alle doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N57 en de N59.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming N215

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta aan de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N215 tussen Melissant en Dirksland. Verschillende maatregelen verbeteren de verkeerssituatie, zoals de aanleg van een parallelweg, een fietstunnel en twee rotondes. De rotonde Plaatweg is daar één van. De fundering van de rotonde is al klaar. Tijdens de nachtafsluitingen wordt de rotonde geasfalteerd en aangesloten op de N215.

In de nachten van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 11 juli vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur is de N215 dicht voor doorgaand verkeer. Het gaat om het gedeelte vanaf de N57 tot aan de rotonde Staakweg in Dirksland. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over Schouwen-Duiveland via de N57 en de N59. De extra reistijd bedraagt ongeveer een uur. Voor de hulpdiensten en het openbaar vervoer is een speciale passage beschikbaar. Zo kunnen zij tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de provinciale weg.

Bereikbaarheid Melissant

Inwoners van Melissant hebben van de provincie een vignet ontvangen. Zij krijgen toegang om met het vignet langs de verkeersregelaars richting Melissant te rijden. De verkeersregelaars staan op de N215 in Stellendam bij de rotonde Voorstraat en in Dirksland bij de rotonde Staakweg.

Bereikbaarheid Dirksland en Stellendam

Dirksland is alleen bereikbaar vanaf de N215 uit de richting van Middelharnis. Het verkeer vanaf Stellendam richting Dirksland wordt omgeleid via de algehele omleidingsroute. Stellendam is alleen bereikbaar vanaf de N57.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar. Bezoekers kunnen het ziekenhuis alleen bereiken via de omleidingsroutes.

Fietsers en voetgangers volgen tijdens de nachtafsluitingen de gebruikelijke routes over de Kraaijerdijk en de Westhavendijk.

Blijf op de hoogte via gratis sms-alert

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden met de gratis sms-alert. Informatie over de werkzaamheden, als deze uitlopen of eerder zijn afgerond, wordt verspreid via de sms-dienst. Aanmelden kan door PZH N215 AAN te sms’en naar 1008.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden en over het hele project is te vinden op www.zuid-holland.nl/N215.