N215 Goeree-Overflakkee flink op de schop

Extra rotondes, drie nieuwe fietstunnels en zo’n twee kilometer nieuwe provinciale weg. Dat zijn enkele belangrijke maatregelen die de provincie neemt om de verkeersveiligheid en doorstroming op de N215 op Goeree-Overflakkee te verbeteren. Op woensdag 14 februari 2018 gaven gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Feller daarvoor symbolisch het startsein. De schop gaat de grond in. De N215 op Goeree-Overflakkee is aan verbetering en groot onderhoud toe. De toenemende verkeersdrukte zorgt, vooral in de spits, voor verslechtering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen. Met het maatregelenpakket maakt de provincie de N215 samen met de gemeente en waterschap Hollandse Delta klaar voor de toekomst. De werkzaamheden starten met de omlegging van de provinciale weg bij Dirksland-Melissant. De vernieuwing van de N215 op Goeree-Overflakkee bestaat uit de volgende onderdelen: extra rotondes;

aanpassing van een bestaande rotonde in een turbo-rotonde;

aanleg en verbreding van parallelwegen;

3 nieuwe fietstunnels;

een ongelijkvloerse kruising;

ongeveer 2 kilometer nieuwe provinciale weg. Omleiding Melissant-Dirksland

Onder de noemer 'Omleiding Melissant-Dirksland' wordt de huidige N215 omgevormd tot parallelweg en wordt ten noorden van de huidige weg 2 kilometer nieuwe provinciale weg aangelegd. Hierdoor rijdt autoverkeer in de toekomst met een boog om Melissant heen. Naast verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid heeft deze verandering een positief effect op de leefbaarheid in het dorp. Miljoenen voor infra maatregelen

Met de verbeteringen aan de 20 kilometer lange N215 is een bedrag gemoeid van ruim € 40 miljoen. De provincie financiert het grootste deel daarvan, maar ook de gemeente en het waterschap dragen bij. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Ammy van der Weide behaalt landelijke vrijwilligersprijs Ammy van der Weide-van Wezel uit Goeree-Overflakee heeft de publieksvrijwilligersprijs 2018 gewonnen. Ammy staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en...

Auto belandt naast de weg in de sloot Diverse hulpdiensten zijn zondagmiddag 18 februari 2018 uitgerukt naar de Plaatweg tussen Melissant en Stellendam. Een auto was rond 14:45 uur door nog onbekende oorzaak naast de weg...

Schaap Ooltgensplaat niet levend op brandstapel gegooid Ooltgensplaat was landelijk nieuws rond de jaarwisseling 2017/2018. Een schaap zou leven op een brandstapel zijn gegooid. Het schaap bleek een ram te zijn en kreeg de naam Koos. Er kwamen...

Opgeven lokaal goed doel voor Wecycle-inzamelactie Goeree-Overflakkee Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die binnenkort afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun milieustraat, kunnen daarmee een lokaal goed doel...

Brand in appartementencomplex Dirksland De brandweer van Dirksland is vrijdagavond 16 februari 2018 uitgerukt voor een brand bij een appartementencomplex aan de Boezemweg. Twee rolcontainers met wasgoed die in het complex stonden...

Waterrot zorgt voor dramatische aardappeloogst op Goeree-Overflakkee Het is een bijzonder zwaar jaar voor de aardappeltelers op Goeree-Overflakkee. Door het natte najaar in 2017 kon een deel van de aardappels niet geoogst worden. En partijen die nu wel in de...

Edudelta horeca kampioen Skills Talents Tijdens de provinciale Skills Talents 2018 wedstrijden zijn Aurora Dane, Sabine Durinck en Jamilla de Bruine kampioen van Zuid-Holland...

Man komt onder tractor in Ouddorp Aan de Dijkstelweg in Ouddorp is zaterdag 10 februari 2018 een ongeval met een tractor gebeurd. Omstreeks 13:45 uur raakte een man tijdens werkzaamheden met zijn been onder het...

Het verborgen verleden van Richard Groenendijk op TV bij de NTR In aflevering 5 van TV-programma Verborgen verleden komt vrijdagavond 9 februari 2018 het verborgen verleden van cabaretier en presentator Richard Groenendijk aan bod. De familie van...

Gezellige drukte in het laboratorium van Ollie Na een periode van 4 weken hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 van OBS Ollie B Bommel hun project over Techniek afgesloten met een veelzijdige tentoonstelling van spannende, bijzondere...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina