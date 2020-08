N215: weekendafsluiting bij Dirksland

De provincie Zuid-Holland werkt tijdens het weekend van 28 augustus 2020 aan de nieuwe rotonde Staakweg en aan de Aarddijkswal van de N215 bij Dirksland. De weg is daarom dat weekend volledig afgesloten vanaf de N57 tot aan de Watertoren (Oudelandsedijk). Het verkeer wordt omgeleid via de N57 en de N59.

Verkeershinder en omleiding

Vanaf vrijdag 28 augustus 21:00 uur tot maandag 31 augustus 05:00 uur is de N215 vanaf de N57 tot aan de Watertoren bij de rotonde Oudelandsedijk in Dirksland afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over Schouwen-Duiveland via de N57 en de N59. De extra reistijd is ongeveer een uur.

Bereikbaarheid Dirksland en Melissant

Tijdens de weekendafsluiting is Dirksland alleen bereikbaar via de N215 vanaf Middelharnis. Verkeer uit andere richtingen wordt omgeleid. Melissant is alleen te bereiken via de N57 en de oude Provincialeweg (Plaatweg). Het verkeer vanaf Melissant richting Stellendam en de N57 kan wel over de N215.

Bereikbaarheid ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar. Bezoekers kunnen het ziekenhuis alleen bereiken via de omleidingsroutes.

Omleiding fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de weekendafsluiting via de gebruikelijke route over de Kraaijerdijk en de Westhavendijk.

Blijf op de hoogte via gratis sms-alert

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden met de gratis sms-alert. Informatie over de werkzaamheden, als deze uitlopen of eerder zijn afgerond, wordt verspreid via de sms-dienst. Aanmelden kan door PZH (Provincie Zuid-Holland) N215 AAN te sms’en naar 1008.