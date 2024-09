N57: Diverse nachtafsluitingen voor onderhoud in september

In september 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de N57. Dit betekent dat de N57 op verschillende nachten afgesloten zal zijn. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van 10 tot 20 minuten.

De afsluitingen van de N57 vinden 's nachts plaats, steeds tussen 22:00 en 05:00 uur. Maandag 16 september 2024 is de N57 afgesloten tussen Stellendam en de rotonde met de N497, komend vanuit Stellendam. De nacht daarna, dinsdag 17 september is de weg afgesloten tot de rotonde met de N497, komend vanuit Stellendam. In de nacht van woensdag 18 september tot donderdag 19 september en donderdag 19 september tot vrijdag 20 september is hetzelfde stuk afgesloten.

Dinsdag 24 september vanaf 21:00 uur tot woensdag 25 september 05:00 uur worden de afrit Stellendam - Havens en de toerit Stellendam - Havens - Noord richting Hellevoetsluis afgesloten. Ook de kruising Haringvlietplein - N57 - Deltahaven is dan afgesloten.

De omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Voor hulpdiensten zijn afspraken gemaakt, zodat de hulpverlening doorgang kan vinden. Lijndiensten rijden tijdens de afsluitingen een aangepaste route. Weggebruikers wordt geadviseerd hun reis goed te plannen en de actuele verkeersinformatie te raadplegen. Houd rekening met extra reistijd en pas, indien mogelijk, uw reisgedrag aan om vertragingen te vermijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route. Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden langs de weg.

Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 (gratis).



Door Internetredactie Omroep Archipel