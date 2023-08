N59 en Heinenoordtunnel dicht in augustus

De Haringvlietbrug is vanaf vrijdag 4 augustus 2023 om 23:00 uur weer open. Veel hebben we er op Goeree-Overflakkee niet aan want hierop volgend gaat de N59 dicht. Tussen knooppunt Hellegatsplein en aansluiting Den Bommel (Schaapsweg), van maandag 7 augustus 01:00 uur t/m vrijdag 1 september 05:00 uur.

Ook de Heinenoordtunnel is in augustus afgesloten. Van zaterdag 5 augustus 01:00 uur t/m maandag 7 augustus 01:00 uur in de richting van Bergen op Zoom. Van maandag 7 augustus 01.00 uur t/m vrijdag 1 september 05.00 uur in beide richtingen.

Houd rekening met vertragingen die kunnen oplopen tot meer dan een uur. Werk zo veel mogelijk thuis, reis met het OV, pak wat vaker de fiets, reis buiten de spits of reis samen, als dat kan.

Meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel



Door Internetredactie FlakkeeNieuws