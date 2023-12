N59 gaat begin 2024 twee weekenden dicht om berm te verbeteren

Binnenkort wordt de berm van de N59 tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) en afslag Den Bommel (Schaapsweg) verhard. Door de bermverharding kunnen weggebruikers makkelijker en veiliger uitwijken op het moment dat nood- en hulpdiensten moeten passeren. De weg wordt daarom op dit traject twee weekenden afgesloten in het eerste kwartaal van 2024. De afsluiting is in beide richtingen en geldt ook voor de parallelweg. De exacte planning en omleidingsroutes worden spoedig bekend gemaakt.

Verharding berm van Silex in plaats van grond

De berm bestaat nu uit een stenen fundering (Silex) met daarbovenop een laag grond (met ingezaaid gras) en wordt op dit traject ook gebruikt om uit te wijken voor passerende hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Op enkele plekken blijkt de berm te laag te liggen en ook ontstaat soms diepe spoorvorming in de berm. Om dit te verbeteren wordt de gehele laag grond (over 2 keer 6 kilometer) weggehaald en vervangen door een gewalste steenlaag (Silex) bovenop de fundering. Daardoor ontstaat een stevige berm, die ook duidelijker herkenbaar is om overheen te rijden. Aannemer Heijmans zal het werk gaan uitvoeren.



