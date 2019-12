N59 Hellegatsplein uren afgesloten wegens ongeval

De N59 tussen Den Bommel en Hellegatsplein is vrijdagavond 29 november 2019 uren lang afgesloten geweest wegens een ongeval. Omstreeks 22:15 uur botsten verschillende personenauto’s op elkaar. Dit gebeurde ter hoogte van hectometerpaal 48,0. In totaal waren vier personenauto’s betrokken. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Zes personen raakten gewond, drie hiervan zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de parallelweg. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

