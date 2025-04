N59 tussen Oude-Tonge en Hellegatsplein dicht van 11 tot 14 april

Rijkswaterstaat werkt van vrijdag 11 april 21:00 uur tot maandag 14 april 2025 05:00 uur aan de N59 tussen Oude-Tonge (De Schaapsweg) en Hellegatsplein, waardoor deze in beide richtingen dicht is. Houd rekening met extra reistijd van maximaal 30 minuten.

Omleidingen afsluiting N59

Verkeer vanuit Oude-Tonge en Zierikzee wordt omgeleid over de N257-A4. Verkeer vanuit Zevenbergen en Rotterdam wordt omgeleid over de A4-N257. De omleiding is aangegeven via borden boven en langs de weg.

Gevaarlijke stoffen

ADR-vervoer vanuit Zierikzee wordt omgeleid via de N215 -> N57. ADR-vervoer vanuit A4/A17 wordt omgeleid via A59 -> A17 -> A16 -> N3.

Hulpdiensten

Door afspraken met de betrokken veiligheidsregio’s blijft de hulpverlening tijdens de afsluiting op peil.

Openbaar vervoer

Door afspraken met het openbaar vervoer kunnen de bussen blijven rijden.

Onderhoud N59

Tijdens de afsluiting voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan openbare verlichting, asfalt, markeringen, vangrails, groen en watergangen.

Advies aan weggebruikers

Pas, wanneer mogelijk, uw reisgedrag aan om hinder door de werkzaamheden te vermijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route. Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Houd rekening met extra reistijd. Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden langs de weg. Houd uw navigatiesysteem in de gaten voor de actuele reistijdinformatie.

Door Internetredactie Omroep Archipel