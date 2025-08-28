Na 35 jaar weer bouwen in huttendorp Sommelsdijk

In Sommelsdijk lijkt het nieuwe schooljaar nog heel ver weg. Wethouder Bruggeman opende daar woensdag 27 augustus het huttendorp. Het is er voor het eerst weer in 35 jaar en wordt georganiseerd door de dorpsraad van Sommelsdijk en de vrijwilligers van KiKa Goeree-Overflakkee.

Door Linda van der Klooster

“Ik voel me nu zo trots dat we dit hebben mogen bereiken en dat het weer op de kaart staat”, zegt Marion van den Doel van de Dorpsraad Sommelsdijk. “Wij hadden vorig jaar al het idee om het te gaan doen. Toen zag ik via Facebook dat KiKa het ook wilde doen.” Zo ontstond een samenwerking die in enkele maanden heeft geleid tot een kinderparadijs op het voetbalveld net buiten het dorp.

“Die samenwerking is heel leuk”, vindt ambassadeur KiKa-GO William de Leeuw. “Afgelopen weekend hebben we ook op de HolleBolleDag gestaan, uitgenodigd door de dorpsraad. Daar hebben we ook een mooi bedrag opgehaald voor KiKa. En na maanden van vergaderen, want er zit heel veel organisatie achter, is dit heel leuke evenement tot stand gekomen.”

Bouwwerken

Van pallets en afvalhout bouwen de kinderen drie dagen lang hutten. Er wordt druk getimmerd en gezaagd in de zelfgekozen groepjes en er wordt fanatiek overleg gevoerd over de architectonische keuzes van de bouwwerken. “KiKa staat in het teken van kinderen”, zegt Marion. “Die kinderen kunnen het nu niet. En deze kinderen kunnen hier heerlijk spelen en genieten.”

Dankzij sponsors en een bijdrage van de dorpsraad bleven de kosten laag. De opbrengst van het huttendorp – de entree en een snoepwinkeltje ter plaatse – gaat dan ook naar KiKa. Ook staat de bekende oranje donatiepot op het terrein, legt William uit. “Als ouders daar wat in gooien, gaat dat ook naar KiKa.”

Schermpje

Het huttendorp is er voor het eerst in 35 jaar. Er zijn dus zelfs ouders die het nooit hebben meegemaakt. William is wel oud genoeg om het zich te herinneren. “Ik heb zelf als kind ook meegedaan met het hele dorp”, zegt hij. “Met heel veel plezier overigens. En in deze tijd, waarin kinderen – ook mijn eigen kinderen – veelvuldig achter een schermpje zitten en weinig fysieks doen, dacht ik: we moeten dat toch weer een keer organiseren. Die wens had ik al jaren.”

William herinnert zich vooral het samenwerken met vriendjes om een hut te bouwen. “Het avontuur. Ik denk dat juist dat avontuurlijke eromheen wel mijn leukste herinnering is.”

Marion was een jaar of zeven toen ze samen met haar broer naar het huttendorp ging. “Die was ouder, dus die kon veel beter bouwen dan ik. Op dit veld, waar we nu weer staan, hebben we samen aan een hut gebouwd. Het was niet altijd even makkelijk, dat zullen de kinderen hier ook gaan ervaren. Maar gewoon creatief bezig zijn met je handen is gewoon superleuk.”

Buitenlucht

Het samen bezig zijn is ook belangrijk, vinden de organisatoren. “Met elkaar leren omgaan”, legt Marion uit. “Samen dingen doen, maar ook de motorische ontwikkeling. Dat is gewoon heel belangrijk. De mobieltjes en de laptops worden al genoeg gebruikt. Nu moeten ze even lekker in de buitenlucht spelen en aan de slag.”

Er zijn kinderen voor wie het huttendorp het hoogtepunt van de zomervakantie is. Zeker als hun gezin niet veel te besteden heeft, zo vertelt William. “Er zijn ook kinderen die niet op vakantie kunnen. Die kunnen het hier ook lekker naar hun zin hebben. Dat was ook een beetje ons idee.”

