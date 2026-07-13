Na tien edities komt er een einde aan The Victory Run





Met de tiende editie is een einde gekomen aan The Victory Run van Bootcamp Victory Soldiers. Wat begon als een sportieve uitdaging groeide in tien jaar uit tot een evenement waarin saamhorigheid, doorzettingsvermogen en het motto ‘niemand achterlaten’ centraal stonden.

Tijdens de laatste editie op zaterdag 11 juli 2026 deden ongeveer 600 deelnemers mee in Oude-Tonge. Zij gingen de uitdaging aan met modder, obstakels en warm weer. Niet de snelste tijd was belangrijk, maar samen de finish halen. De jubileumeditie stond ook in het teken van Stichting Het Gehandicapte Kind.

In de afgelopen tien jaar trok The Victory Run deelnemers uit heel Nederland en ook uit België en Duitsland. De organisatie noemt het stoppen met het evenement dan ook een moeilijke beslissing. Volgens de organisatie bleef de waardering en betrokkenheid achter bij wat zij verwachtte van een evenement van deze omvang. Ook wijst de organisatie erop dat de burgemeester het evenement in tien edities volgens haar slechts één keer bezocht. Bij de laatste editie was er volgens de organisatie ook niemand van de gemeente aanwezig.

Volgens de organisatie maken strengere wet- en regelgeving, hogere veiligheidseisen en de steeds grotere organisatie van het evenement het moeilijk om door te gaan.

De organisatie bedankt alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en bezoekers voor hun inzet en betrokkenheid. Volgens de organisatie blijft vooral de herinnering aan tien jaar waarin mensen samenkwamen, hun grenzen verlegden en saamhorigheid centraal stond.

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Door Internetredactie Omroep Archipel