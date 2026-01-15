Na winterse vertraging opent CBS Albert Schweitzer nieuw schoolgebouw

CBS Albert Schweitzer heeft woensdagochtend 14 januari 2026 een vernieuwd schoolgebouw in gebruik genomen in Stad aan ’t Haringvliet. Rond 08:30 uur verzamelden leerlingen, ouders en leerkrachten zich op het schoolplein om voor het eerst het nieuwe pand te betreden. Daarmee is de school officieel verhuisd naar het nieuwe gebouw.

De ingebruikname vond later plaats dan gepland. Door winterse weersomstandigheden liep de verhuizing twee dagen vertraging op. Sneeuw en gladheid bemoeilijkten het transport van meubels en het plaatsen van kasten. Ook het werk van de verhuizers werd hierdoor vertraagd. Na afronding van de werkzaamheden kon het gebouw alsnog worden geopend.

Open werkplekken

Het schoolgebouw is nieuw ingericht en bestaat uit open ruimtes met veel glas. De indeling biedt verschillende plekken voor onderwijs en verblijf. Er is gekozen voor een combinatie van open werkruimtes en rustig ingerichte hoeken. In het gebouw zijn diverse zit- en werkplekken aanwezig, waaronder plaatsen voor zelfstandig werken, leesplekken en ruimtes voor samenwerken. De school wil met deze inrichting aansluiten bij verschillende manieren van leren en werken.

Op 6 februari 2026 staat een officiële opening gepland. Daarbij wordt het gebouw formeel geopend in aanwezigheid van genodigden.

Door Internetredactie Omroep Archipel